Holiday Park Germany

Duits pretpark Holiday Park vraagt voor het eerst geld voor spookhuizen

De spookhuizen in Holiday Park Germany zijn niet langer gratis. Vanaf dit jaar moeten bezoekers van de halloweenavonden in het Duitse attractiepark aparte tickets kopen als ze een haunted house willen bezoeken. Die kosten 5 tot 16 euro per stuk, afhankelijk van de bezoekdatum.

Holiday Park telt dit jaar drie betaalde spookhuizen: Schnitzelhaus, Freak Circus en Titty Twister. Er zijn ook combitickets onder de noemer Fright Nights Package, met toegang tot het park en de haunted houses. Zo'n kaartje kost 50 tot 83 euro per persoon.

Sägewerk, het nieuwe spookhuis van 2023, keert dit seizoen niet terug. Walkthroughs en scare zones in de openlucht blijven wel gratis toegankelijk. Naast de twee bestaande onderdelen Camp Sonnenschein en Death Game wordt gezorgd voor vier nieuwe belevingen: Mad Rat, Scarecrow, Murder District en Skrämma.



Hergebruikt

Daarvoor worden decors en kostuums uit de Belgische zusterpark Plopsaland De Panne hergebruikt. In Plopsaland staat dit jaar geen halloween-evenement voor jongeren en volwassenen meer op het programma. Zodoende konden de elementen verkast worden naar Duitsland.



Het entertainmentaanbod bestaat verder uit een vuurshow, een lasershow, een vuurwerkspektakel en de parade Monster Release. De Halloween Fright Nights in Holiday Park vinden plaats op elf dagen tussen donderdag 3 oktober en zaterdag 2 november, steeds tot 22.00 uur. Vorig jaar duurde het evenement nog vijf dagen.