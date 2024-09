Plopsaland Resort Belgium

25 jaar Plopsaland in 2025: 25 avondopenstellingen tot minimaal 22.00 uur

Plopsaland besteedt in 2025 uitgebreid aandacht aan het 25-jarig jubileum. Om te vieren dat het Vlaamse attractiepark volgend jaar een kwart eeuw bestaat, staan 25 avondopenstellingen op de kalender. Dat zijn er bijna twee keer zo veel als in 2024. Er wordt gezorgd voor extra entertainment.

Op 24 dagen tussen maart en november zijn bezoekers welkom tot 22.00 uur. Het gaat om alle woensdagen en zaterdagen in juli en augustus, maar bijvoorbeeld ook om zaterdag 29 maart (de kick-off van het nieuwe seizoen), donderdag 1 mei (Dag van de Arbeid) en donderdag 29 mei (Hemelvaart).

Verder blijft Plopsaland in de halloweenperiode volgend jaar drie keer tot 22.00 uur geopend: zaterdag 25 en vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november. De 25e avondopenstelling valt op oudejaarsdag, woensdag 31 december. Dan sluiten de poorten pas om 01.00 uur.



Nieuwe parade

Om de verjaardag kracht bij te zetten, introduceert Plopsaland De Panne een nieuwe parade met acht grote wagens. Eerder werd al duidelijk dat men na jaren weer een winterstop inlast: van maandag 6 januari tot en met vrijdag 7 februari 2025 zal het park gesloten zijn voor groot onderhoud.



Plopsaland werd officieel geopend op 29 april 2000, maar de geschiedenis van de trekpleister gaat verder terug. Tot en met 1999 heette de bestemming Meli-Park. Dat familiepretpark opende in april 1935. In dat opzicht is Plopsaland volgend jaar dus al negentig jaar oud.