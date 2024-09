Movie Park Germany

Movie Park-spookhuis A Quiet Place toch open voor testfase

Bezoekers van het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany hebben dit weekend toch het nieuwe spookhuis A Quiet Place kunnen ontdekken. Eigenlijk zou het haunted house voorlopig gesloten blijven, omdat de beleving nog niet af was. Uiteindelijk heeft het Duitse filmpark ervoor gekozen om de deuren te openen voor een testfase.

Borden bij de wachtrij waarschuwen het publiek dat het spookhuis nog niet volledig af is. Voor A Quiet Place, gebaseerd op de gelijknamige horrorfilm, werkte Movie Park samen met filmmaatschappij Paramount Pictures. Wie het spookhuis betreedt, ontdekt enkele bekende scènes uit de eerste twee delen van de franchise.

De film draait om monsters die aanvallen zodra ze iemand geluid horen maken. Acteurs doen hun best om bezoekers te laten geloven dat ze doodstil moeten zijn. Dat zorgt voor een aparte sfeer: waar spookhuizen normaal gesproken een kakofonie van geschreeuw en gegil zijn, draait A Quiet Place voornamelijk om subtielere spanningsopbouw.



Finale

Eén van de meest indrukwekkendste scènes is de façade van het huis van de hoofdrolspelers. Daar betreden bezoekers de kelder, waar blijkt dat een monster op de loer ligt. Andere herkenbare taferelen zijn een graansilo, een bos, een supermarkt en - de finale - een radiostudio, waar een enorme animatronic opduikt.



Met een oppervlakte van 1400 vierkante meter is A Quiet Place volgens Movie Park het grootste overdekte spookhuis van Europa. Voor de realisatie waren partners IMAmotion en IMAscore verantwoordelijk. De testfase duurt tot donderdag 3 oktober, het Halloween Horror Festival loopt door tot en met zondag 10 november.