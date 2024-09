Efteling

Unieke kans: stel je vraag aan Efteling-directeur Fons Jurgens

Altijd al iets willen weten van de directeur van de Efteling? Algemeen directeur Fons Jurgens is binnenkort te gast in de Looopings Podcast. Daar zal hij antwoord geven op vragen die gesteld zijn door de lezers van Looopings. Iedereen kan de komende tijd een vraag mailen naar fons@looopings.nl.

De redactie van Looopings maakt zelf een selectie van de beste vragen, die uiteindelijk aan Jurgens voorgelegd worden. Geef bij het mailen aan of we bij het stellen van je vraag je naam mogen noemen. Je kunt er ook voor kiezen om anoniem te blijven. De opname vindt later dit jaar plaats.

Fons Jurgens kwam in 1995 in dienst bij de Efteling. Sinds 2014 is hij algemeen directeur. Onder zijn leiding ontstonden onder andere Baron 1898, Pinokkio, vakantiepark Loonsche Land, Symbolica, Fabula, De Zes Zwanen, Max & Moritz, de Wereld van Sindbad, Danse Macabre en het Efteling Grand Hotel.



Spookslot

Ook werden in die periode rigoureuze beslissingen genomen: Efteling-fans moesten afscheid nemen van PandaDroom, de Bob, Polka Marina, Monsieur Cannibale, het Avonturen Doolhof en het Spookslot. Tegelijkertijd zijn enorme bedragen geïnvesteerd in het renoveren van bijvoorbeeld de Python, De Oude Tuffer, Carnaval Festival, Joris en de Draak, Droomvlucht, De Vliegende Hollander, de Pagode, de Piraña en meerdere sprookjes in het Sprookjesbos.



De Looopings Podcast, gelanceerd in 2019, is gratis te beluisteren via looopings.nl/podcast en via apps als Spotify, Apple Podcasts, Podimo en YouTube. Gemiddeld verschijnt eens per maand een nieuwe aflevering.