AquaZoo Leeuwarden

Nog meer wasberen ontsnapt uit Friese dierentuin

Er zijn meer wasberen ontsnapte uit de Friese dierentuin AquaZoo Leeuwarden dan gedacht. In maart werd bekend dat het dierenpark elf wasberen kwijtgeraakt was. Nu is duidelijk dat er in mei nog eens twee dieren verdwenen zijn. Eén van de twee is nog steeds spoorloos.

In totaal raakte AquaZoo dit jaar dus dertien wasberen kwijt, waarvan er nu zeven teruggevonden zijn. De zoektocht naar de ontsnapte dierentuinbewoners werd eind juni afgeschaald. Het is de vraag of ze ooit teruggevonden worden. Aangezien de wasberen onvruchtbaar zijn, hoeven omwonenden niet te vrezen voor een plaag.

Na het ontsnappen van de eerste elf dieren werd het verblijf aangepast. Men voorzag het buitengedeelte van extra betonpuin en gaas. Toch voldeed het onderkomen in mei nog steeds niet aan de eisen. Volgens directeur Jeroen Loomeijer was sprake van een constructiefout: een gat in een ondergronds hek.



Publiciteit

De tweede ontsnapping, in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 mei, werd tot nu toe niet in de publiciteit gebracht. AquaZoo bracht de autoriteiten ook niet op de hoogte. Dat is opvallend, omdat de dierentuin voor het terugvinden van de dieren intensief samenwerkte met de provincie Friesland. Het park is onderdeel van recreatiegroep Libéma.