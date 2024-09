Scare Me

Nieuw spookhuis Scare Me Almere staat in het teken van hekserij

Horrorattractie Scare Me in Almere opent dit najaar een nieuw spookhuis. In Maga Rapta worden bezoekers belaagd door angstaanjagende heksen. Daarnaast is de interactieve beleving Kill It grondig verbouwd en werd het buitengebied vernieuwd.

Scare Me, een halloween-evenement gerund door particulieren, bestaat sinds 2015. Meermaals per jaar openen de deuren voor griezelavonden met haunted houses en een scare zone. De makers beloven "een onvergetelijke horrorervaring".

Darkride The Ride heeft plaatsgemaakt voor het nieuwe loopspookhuis Maga Rapta. Het publiek krijgt de opdracht om een heksenjager te vergezellen bij het onderzoeken van een duister kasteel, waar het meisje Aagje verdwenen is. In de scènes zijn verschillende speciale effecten verwerkt. Er geldt een adviesleeftijd van 16 jaar en ouder.



Decors

Het bouwen van de decors nam zes maanden in beslag, vertelt initiatiefnemer Perry Mulder aan Looopings. Verder is de interactieve clownsarena Kill It onder handen genomen. Waaghalzen spelen daar nu drie verschillende spellen terwijl ze achterna gezeten worden door horrorclowns. De nieuwe naam luidt Kill It - The Final Game.



Het vernieuwde buitengedeelte - een apocalyptisch doolhof met hindernissen en griezels - heet Area 57. De bestaande spookhuizen Ship of Souls, The Mansion, Writer's Block en Baku gaan weer open. Men werkt dit jaar voor het eerst met knipkaarten, zodat alle bezoekers elke beleving één keer kunnen doen.



Tien avonden

Scare Me geeft fans dit weekend een voorproefje. Vervolgens vindt het evenement plaats op alle vrijdagen en zaterdagen in november: tien avonden, van 19.30 tot 23.00 uur. Tickets kosten 32,95 euro in de online voorverkoop. Het reguliere online tarief bedraagt 37,95 euro. Aan de kassa zijn kaarten verkrijgbaar voor 45 euro.