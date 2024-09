Efteling: Danse Macabre

Efteling onthult steeds meer geheimen van Danse Macabre: bewoners komen tot leven

Wat gebeurt er in de duistere abdij van Danse Macabre? De Efteling laat vanochtend een glimp zien van enkele bewoners van de nieuwe griezelattractie, die over een maand opengaat. Een korte videocompilatie op muziek toont onder meer de beruchte dirigent Joseph Charlatan, die achter zijn orgel verschijnt als animatronic.

Twee weken geleden gaf de Efteling al een voorproefje op de verschijning. Tijdens de rit in de kapel zullen meerdere muzikanten zich openbaren aan het publiek. Verder zien we in het filmpje onder meer een dansende balustrade, bewegende muziekinstrumenten en een heleboel schedels.

In Danse Macabre gaan bezoekers als het waren dansen op het bekende muziekstuk van componist Camille Saint-Saëns, dankzij een ritsysteem met een grote schijf en draaiende banken. Dat systeem wordt momenteel volop getest. De video bevat al beelden van de bewegingen.