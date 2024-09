Efteling

Efteling onthult niet-uitgevoerde plannen voor attractie Symbolica

De Efteling laat na zeven jaar de oorspronkelijke plannen voor Symbolica zien. Tijdens de ontwikkeling van de attractie zijn 26 verschillende versies van de rit uitgewerkt, elk met een andere lay-out. Deze week werden verschillende plattegronden getoond bij een conferentie op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam.

Daar gaven projectmanager Jaap den Bleker, technisch manager Hein Oomen, showontwikkelaar Stan Dingemans en ontwerper Sander de Bruijn een uur lang tekst en uitleg over de realisatie van de darkride uit 2017. Ze vertelden onder meer dat het ritverloop in het Paleis der Fantasie aanvankelijk niet direct vaststond.

De plattegronden onthullen dat het Efteling-team eigenlijk een andere opzet voor ogen had, waarbij de voertuigen steeds zouden terugkeren naar dezelfde ronde ruimte in het hart van het gebouw. Men overwoog ook om het Observatorium, één van de eerste scènes in de attractie, te gebruiken als het station.



Extra laag

Verder weidde De Bruijn uit over de keuze om fysieke decors te gebruiken in plaats van schermen. "De Efteling wil de Efteling zijn", zei hij daarover. "Je moet daarin de juiste beslissing nemen, zeker bij een darkride. Vandaag de dag kun je voor allerlei technieken kiezen, maar je moet dicht bij jezelf blijven." Dat houdt in: geen platte schermen. Videoprojecties op fysieke onderdelen kunnen wel, als een extra laag.



De vier Efteling-heren waren opvallend transparant over de problemen waar ze bij de bouw tegenaan liepen. Zo liet Dingemans weten dat in de testfase een groot probleem ontstond met de capaciteit: het in- en uitstappen duurde veel langer dan voorzien, waardoor er voortdurend een rij karretjes stilstond in de laatste scènes van de attractie.



Capaciteit opofferen

"We hebben weken geprobeerd om het op te lossen met de fabrikant, maar het lukte niet", aldus Dingemans. Uiteindelijk is gekozen om een deel van de capaciteit op te offeren en drie Fantasievaarders uit de attractie te halen. Dat bracht een extra voordeel met zich mee: technicus Oomen heeft nu altijd drie gondels ter beschikking voor noodzakelijk onderhoud in de remise.



Voor het testen van de attractie was zes weken uitgetrokken, maar door technische complicaties had men er uiteindelijk maar twee weken de tijd voor. Dat bleek te kort: bij de opening was Symbolica nog niet op het beoogde niveau. "Het was een goede attractie, maar de magie begon pas ná de openingsdag", legde ontwerper De Bruijn uit.



Minder stress

De Efteling streeft naar het rapportcijfer 9+, maar de gastwaardering was in eerste instantie lager. "Onze gasten moesten leren van Symbolica en wij moesten leren van hun reacties." Na sluitingstijd is maandenlang gewerkt aan modificaties op het gebied van timing en effecten. Interactieve elementen werden minder complex gemaakt. "We hebben meer lucht, ruimte en tijd in de attractie gebracht; minder stress."



Dat had het gewenste resultaat: inmiddels wordt Symbolica in publieksenquêtes wel gewaardeerd met een 9 of hoger. "Wat ook meespeelde, is dat onze gasten de taal en dynamiek van de darkride nog leerden begrijpen", weet projectmanager Den Bleker. "Als mensen er eenmaal in zijn geweest, begrijpen ze het beter en waarderen ze het meer."



Verrassender

Toen het viertal gevraagd werd naar mogelijke verbeteringen voor de toekomst, gaf De Bruijn aan dat hij altijd nadenkt over wat er anders kan. "Een darkride is nooit af. Er zijn altijd mogelijkheden om het beter of verrassender te maken." Den Bleker suggereerde zelfs gekscherend "een expansie of een extra verdieping" om meer tours te kunnen huisvesten.



Naar aanleiding van een vraag uit het publiek volgden serieuzere antwoorden. Een toeschouwer wilde weten waarom de voorshow van Symbolica niet toegankelijk is voor bezoekers met een beperking. Daarop gaven De Bruijn en Den Bleker aan dat vandaag de dag waarschijnlijk voor een andere oplossing gekozen zou worden.



Storytelling

Het is een wens van de Efteling om de storytelling voor mindervaliden in het Paleis der Fantasie in de toekomst te verbeteren. Zij krijgen nu nog niets mee van de voorshow met lakei O.J. Punctuel. Bovendien maakt fabrikant ETF Rides tegenwoordig voertuigen waar rolstoelen op kunnen staan. Het introduceren van zo'n gondel zou een optie kunnen zijn.