Bedrijfsongeval Efteling: man valt meters naar beneden bij werkzaamheden

Bij een bedrijfsongeval in de Efteling heeft een man verwondingen opgelopen. Het personeelslid was aan het werk bij de attractie Fabula, waar momenteel onderhoud gepleegd wordt aan het rotswerk. Daar viel het slachtoffer naar verluidt 6 meter naar beneden.

Naast een ambulance kwam de brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse, waaronder een grote hoogwerker. Daarvoor moest het entreegebied van de Efteling tijdelijk afgesloten worden. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen, die landde op de Speelweide.

"Een externe medewerker is vanaf hoogte naar beneden gevallen", zegt een woordvoerder. "Deze persoon is meegenomen met de ambulance. Op dit moment kunnen we nog niet meer informatie geven over de oorzaak van het ongeval." De persoon is wel bij kennis en aanspreekbaar.