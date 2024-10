Plopsa Indoor Coevorden

Dierenweide verdwenen uit Nederlands Plopsa-park

De komst van een nieuwe attractie in Plopsa Indoor Coevorden betekent ook dat een oude attractie het veld heeft moeten ruimen. Heidi's Dierenweide, geopend in 2016, is verwijderd uit het Drentse pretpark. Het kinderboerderijtje moet wijken voor de bouw van een 12 meter hoge wild swing.

Heidi's Dierenweide stond in het teken van de Studio 100-serie Heidi. In een perkje liepen geitjes rond. "Er zijn plannen om de wild swing daar in te planten", bevestigt een woordvoerster van Plopsa. Als onderdeel van de voorbereidingen werd voor de geitjes een nieuw onderkomen gezocht.

De dieren zijn goed terechtgekomen, belooft de voorlichtster. "Ze zijn naar een dierenpension gebracht, waar ze kunnen genieten van een fijne omgeving." De exacte locatie wordt niet bekendgemaakt.



Verkeerspark

De nieuwe attractie van de Duitse fabrikant ART Engineering moet in 2025 opengaan. In het buitengebied van Plopsa Indoor zijn nu fonteinen, een klimberg, een speeltuin, een verkeerspark en een brandweermolen te vinden.