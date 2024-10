Attractiepark Toverland

Toverland hoopt in 2025 alsnog te starten met bouw van nieuw kantorencomplex

De bouw van een nieuwe kantorencomplex in Toverland heeft zo'n anderhalf jaar vertraging opgelopen. Eigenlijk zou het Limburgse attractiepark in januari 2024 starten met de werkzaamheden. Tien maanden later staat er echter nog niets overeind. Toverland hoopt dat het project halverwege 2025 alsnog van de grond komt.

Vorig jaar zomer werden plannen onthuld voor een modern kantoorgebouw, het zogeheten Clubhuis. Het onderkomen moet de huidige containers met kantoorruimtes vervangen. In april kwam al naar buiten dat de bouw nog niet was begonnen. Het vergunningstraject nam meer tijd in beslag dan gedacht, vertelde een woordvoerster.

Meer informatie ontbrak toen nog. Inmiddels is de planning iets concreter. "De vertraging van de bouw van het Clubhuis is ontstaan doordat er infrastructurele werkzaamheden moeten plaatsvinden die niet eerder dan medio 2025 uitgevoerd kunnen worden", legt een voorlichter uit.



Externe kwestie

"Zodra deze zijn afgerond, starten we met de uiteindelijke bouw. De vertraging staat verder los van vergunningen." Ook met de financiën heeft het oponthoud niets te maken, meldt de woordvoerder desgevraagd. "Het is een externe kwestie, waarin we afhankelijk zijn van andere partijen."



Toverland droomt ook al jaren van een eigen vakantiepark in de buurt van Ithaka, het themagebied met houten achtbaan Troy. Aanvankelijk was het de bedoeling om eerst het Clubhuis op te leveren, om vervolgens het vakantieresort te realiseren. De wens voor permanente verblijfsrecreatie is er nog steeds.