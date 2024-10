Attractiepark Toverland

Vijf verschillende corndogs op het menu in Toverland

In Toverland zijn dit najaar voor het eerst corndogs verkrijgbaar. Bezoekers van het Limburgse attractiepark kunnen vijf varianten van de Amerikaanse lekkernij proeven. Ze worden geserveerd bij de ingang van het middeleeuwse themagebied Avalon, in een externe kraam.

Corndogs hebben hun naam te danken aan de combinatie van een hotdog en beslag van maïsmeel. De snack - op een stokje - wordt uiteindelijk gefrituurd en voorzien van toppings. De vijf opties in Toverland heten Crunchy, Mona-Lisa, Spicy Hot Hot, Chinatown en Vampirespecial. Ze kosten 8,50 euro per stuk.

Crunchy bestaat bijvoorbeeld uit een knapperig omhulsel, pittige mayonaise en barbecuesaus, terwijl Mona-Lisa gemaakt wordt met kaassaus en bacon. Op de meest pittige optie gaan naast pittige mayonaise ook stukjes Doritos en samuraisaus.



Foodstreet

De corndogs worden tijdelijk aangeboden tijdens de drukbezochte halloweenperiode. Ook elders in het park zorgt men voor extra horecagelegenheden. Zo is in het buitengebied naast de Land van Toos-hal een Foodstreet ingericht met een groot aantal foodtrucks.