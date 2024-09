Attractiepark Toverland

Toverland viert twaalfde verjaardag Dwervelwind met verkoop achtbaanwielen

Toverland gaat komend weekend wielen verkopen van de achtbaan Dwervelwind. Op zondag 29 september bestaat de spinning coaster precies twaalf jaar. Ter gelegenheid van het jubileum kunnen fans kiezen uit twee soorten wielen.

Een zogeheten guidewheel gaat voor 90 euro over de toonbank, terwijl voor een roadwheel 120 euro gevraagd wordt. Het is voor het eerst dat Toverland wielen van de achtbaan aanbiedt. Eerder werden al wel onderdelen van houten achtbaan Troy en lanceerachtbaan Booster Bike verkocht.

Wie interesse heeft in de Dwervelwind-items kan vanaf zondagochtend terecht bij souvenirwinkel Vallerlei, zolang de voorraad strekt. "Om zo veel mogelijk achtbaanfans te plezieren, kun je één item per wielsoort aanschaffen", waarschuwt Toverland.



Magische Vallei

Vallerlei bevindt zich naast de Booster Bike in het themadeel Magische Vallei. Het park is zondag geopend van 10.00 tot 18.00 uur.