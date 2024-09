Freizeitpark Plohn

Duits attractiepark bestelt gelanceerde waterachtbaan: 'Een echte wereldprimeur'

Een attractiepark in Duitsland heeft een bijzondere attractie besteld. Freizeitpark Plohn opent in 2026 een multi-launch water coaster van de Duitse leverancier Mack Rides. Dat is vanmiddag bekendgemaakt op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam. De bouw van de gelanceerde waterachtbaan kost naar verwachting 11,5 miljoen euro.

In 2026 bestaat Freizeitpark Plohn dertig jaar. "Met de komst van 's werelds eerste watercoaster met meerdere LIM-lanceringen verwezenlijken we niet alleen onze droom, maar willen we ook onze trouwe en voortdurend groeiende schare fans op een speciale manier bedanken", zegt parkmanager Jan Völkel.

"Een echte wereldprimeur", laat men weten. "De unieke combinatie van hightech, waterpret en coaster heeft nog nergens anders ter wereld in deze vorm bestaan." De baan wordt ruim 500 meter lang. Eén van de opvallendste elementen is een high five zone, waarbij twee boten langs elkaar scheren. Verder komt er onder meer een twisted airtime hill.



Walibi Belgium

De naam is nog niet bekend. Binnenkort starten de bouwwerkzaamheden. Overigens paste Mack Rides de combinatie van waterachtbaan en lanceringen al vaker toe, zoals bij Pulsar in Walibi Belgium. Daar wordt echter gebruikgemaakt van LSM-lanceringen (Linear Synchronous Motor) in plaats van LIM-lanceringen (Linear Induction Motor).