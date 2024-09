Ähtärin Eläinpuisto

Finse dierentuin stuurt dure reuzenpanda's voortijdig terug naar China

Een dierentuin in Finland kan twee reuzenpanda's uit China niet meer betalen. Het park Ähtärin Eläinpuisto verwelkomde zeven jaar geleden het pandakoppel Lumi en Pyry. Eigenlijk zouden de dieren vijftien jaar blijven. Nu wordt de overeenkomst met China voortijdig stopgezet.

De reden: de jaarlijkse kosten zijn te hoog, waardoor het park failliet dreigt te gaan. "Om de voortzetting van onze activiteiten te garanderen, is een schuldsanering en het teruggeven van de panda's de enige juiste oplossing voor de hele dierentuin en onze bewoners", zegt bestuursvoorzitter Risto Sivonen.

Dierentuinen die panda's willen huisvesten, moeten daarvoor elk jaar een flink bedrag overmaken aan China. Ähtärin Eläinpuisto meldt jaarlijks zo'n 1,5 miljoen euro kwijt te zijn aan de dieren. Het park draait al enkele jaren verlies. De Finse overheid wil niet bijspringen.



Zwanger

Men had gehoopt op hoge bezoekersaantallen door de komst van de zeldzame dieren, maar dat viel tegen. Meerdere pogingen om de vrouwelijke panda Lumi zwanger te krijgen, liepen bovendien op niets uit. De panda's zijn nog in Finland te zien tot en met zondag 20 oktober.



In Nederland is Ouwehands Dierenpark in Rhenen de enige dierentuin met reuzenpanda's. Belgen kunnen terecht in het Waalse dierenpark Pairi Daiza. Ook die parken betalen jaarlijkse een vergoeding aan China om de dieren tentoon te mogen stellen.