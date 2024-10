Natura Artis Magistra

Artis: makaken maken plaats voor kleine panda's en otters

De bekende Apenrots van dierentuin Artis krijgt nieuwe bewoners. Het Amsterdamse dierenpark heeft afscheid genomen van een groep Japanse makaken. In de toekomst zal de rots uit 1966 bewoond worden door kleine panda's en kleinklauwotters. Daar is wel eerst een verbouwing voor nodig.

De makaken zijn verhuisd naar een ander dierenpark. Landschapsarchitect Thijs de Zeeuw verzorgde het nieuwe ontwerp. "De minimalistische rots blijft een landschapselement, maar wordt nu onderdeel van een groen eiland verbonden met de omringende boomkruinen", laat Artis weten.

Men wil "afrekenen met verouderde inzichten over dierenwelzijn, zonder de rots volledig uit te gummen". Voor de otters komt er een waterlandschap van keien, waterplanten en hout. Ook aan de panda's is gedacht: de boomkronen worden met elkaar verbonden, zodat de behendige klimmers zelf kunnen bepalen of ze zich laten zien.



Moeflonstal

De renovatie van de Apenrots start in november. Waarschijnlijk kunnen de dieren in het voorjaar hun intrek nemen in het vernieuwde verblijf. Artis werkt ondertussen ook aan het restaureren van het Kerbertterras, het Duivenhuis, de Moeflonstal en het Artis-Aquarium.