Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen-attractie Red Bandits Adventure na jaren weer compleet

Met het terugplaatsen van een opvallend decorstuk is een attractie in Attractiepark Slagharen weer compleet. De afgelopen twee jaar ontbrak een decorelement van een cowboy te paard bovenop de koepel van de bootjesdarkride Red Bandits Adventure. Sinds deze maand is het personage weer aanwezig, in een aangepaste vorm.

Voor de gelegenheid werd de cowboy getransformeerd tot een bandiet, inclusief rode cape, om beter bij het thema van de attractie te passen. Tijdens een vaartocht moeten bezoekers bewijzen dat ze moedig genoeg zijn om zich aan te sluiten bij de boevenbende Red Bandits.

Red Bandits Adventure is één van de weinige volledig overdekte attracties van Slagharen. De darkride opende in 2023 als de opvolger van de Wild West Adventure uit 2000. Afgelopen voorjaar - een jaar naar de opening - werden verschillende verbeteringen doorgevoerd.



Rodeo Rider

Een vergelijkbare decoratie verscheen onlangs in een perkje tegenover de ingang van lanceerachtbaan Gold Rush. Die cowboy is echter afkomstig van een andere attractie, namelijk de verdwenen Rodeo Rider.