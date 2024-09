Efteling

Foto's: alternatieve ontwerpen voor zomeractiviteiten in de Efteling

Het zomerseizoen in de Efteling had er ook anders uit kunnen zien. Voor verschillende zomerse activiteiten in het attractiepark werd de afgelopen jaren een beroep gedaan op de Leisure Expert Group, een Nederlands designbureau. Bezoekers van pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam konden deze week verschillende niet-gerealiseerde plannen bekijken.

Zo tonen verschillende ontwerpen alternatieve varianten voor het Zomerstrand van Carnaval Festival-mascottes Jokie en Jet, met een andere indeling. Op een andere tekening is een podium zichtbaar in de stijl van Baron 1898 en Joris en de Draak. Uiteindelijk heeft de Efteling voor een Python-podium gekozen.

De Leisure Expert Group, gespecialiseerd in het overbrengen van een festivalgevoel, werkte eveneens aan het plein bij Droomvlucht. Daar verscheen onder andere een Elfentroon. Er zijn ook niet eerder vertoonde ontwerpen voor vaandels en vlaggen in dezelfde stijl.