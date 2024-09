Walibi Holland

Walibi Holland bijt van zich af na kritiek op naam en logo nieuwe achtbaan: 'Ga Candy Crush spelen'

Walibi Holland pikt het niet dat pretparkfans commentaar hebben op de naam en het logo van de nieuwe achtbaan YoY. Deze week werd bekend dat een dubbele single-rail coaster YoY gaat heten. Dat leidde tot een stortvloed aan negativiteit op de socialmedia-kanalen van het pretpark. Men kiest ervoor om opvallend defensief en puberaal te reageren op de kritische reacties.

Normaal gesproken worden negatieve berichten genegeerd, maar dit keer kiest Walibi een andere tactiek op Facebook en Instagram: keihard tegen de critici ingaan. Medewerkers doen verwoede pogingen om gevat en stoer uit de hoek te komen. Zo kreeg iemand met kritiek het volgende antwoord: "Ga Candy Crush spelen, wij hebben een achtbaan te bouwen."

Een ander schrijft dat het logo meer lijkt op "een crappy vakantiebedrijf". Walibi's reactie: "Crap in je broek na een rit in deze achtbaan, maak je maar geen zorgen." Ook een persoon die zich afvraagt waar hij in hemelsnaam naar kijkt, kreeg een snedige reply. "Een logo, obviously..."



Veranderen

Het is nog niet te laat om de naam te veranderen, luidt het advies van een achtbaanfanaat. "Jouw gebruikersnaam mag je ook wel heroverwegen", sneert Walibi terug. Een Instagram-gebruiker suggereert om YoY voortaan uit te spreken als 'why oh why' in plaats van 'joy'. "Why oh why ben ik in deze achtbaan gegaan ga je inderdaad zeggen op 30 meter hoog wanneer je met 82 kilometer per uur de achtbaan door racet", aldus Walibi.



De stoere praat leidt ook tot onwaarheden. "Waar zijn we mee bezig?", wil iemand weten. Walibi: "Bouwen van de hoogste en snelste achtbaan in Europa? Jij ook met zoiets tofs bezig?" YoY wordt niet de hoogste en snelste achtbaan in Europa. Sterker nog: in Walibi staan andere rollercoasters die hoger en sneller zijn.



Pijnlijk

De mening van de community wordt pijnlijk duidelijk als iemand oproept om een bericht te liken wanneer mensen de attractienaam niet leuk vinden. Die reactie leverde tot nu toe maar liefst 219 likes op. Walibi dacht slim te zijn door eronder een vergelijkbare oproep te plaatsen, maar dan voor personen die de naam wél tof vinden. Het resultaat: twintig likes.



Het beeldmerk roept merkwaardige associaties op, blijkt uit de commentaren. Mensen vergelijken de blauw-groene afbeelding onder meer met logo's van milieuactivisten en toiletexploitant Sanifair.



Kleuter

Een greep uit de andere reacties: "Wat een kutnaam", "Dit gaat echt de grootste flop in de hele Nederlandse pretparkgeschiedenis worden", "Really... Wie heeft dit goedgekeurd?", "Dit is niet serieus toch?", "De tering jongens, is dit serieus het beste wat jullie konden verzinnen?" en "Dit kan echt niet, een kleuter kan het nog beter tekenen".