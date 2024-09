Walibi Holland

Single-rail coaster Walibi Holland: zes keer over de kop, 82 kilometer per uur

De nieuwe single-rail coaster van Walibi Holland breekt verschillende records. Dat blijkt uit de specificaties van de achtbaan, die zojuist onthuld zijn op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe. YoY, zoals de attractie gaat heten, bestaat uit twee banen, waarvan er één maar liefst zes inversies telt.

Dat is een wereldrecord voor een single-rail coaster. YoY krijgt een groene track voor waaghalzen en een blauwe track voor families. De topsnelheid bedraagt 82 kilometer per uur, de maximale hoogte is 30 meter.

Eén van de meest opzienbarende elementen van de groene baan wordt een zogeheten top gun inversion. Verder belooft fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC) een "racingmodus" en "duellerende manoeuvres".



Hoogste, snelste en steilste

YoY is niet alleen de eerste single-rail coaster van RMC in Europa, maar ook Europa's hoogste, snelste en steilste race-achtbaan, aldus de Amerikaanse bouwer. De opening vindt komend voorjaar plaats. Op de beurs werd ook het logo van de achtbaan onthuld.



Met een hoogte van 30 meter wordt YoY ongeveer even hoog als de bestaande Walibi-achtbanen Lost Gravity (32 meter), Condor (32 meter) en Xpress: Platform 13 (26 meter). De topsnelheid van 82 kilometer per uur komt in de buurt van die van Condor (80 kilometer per uur). Vier Walibi-coasters gaan harder: Lost Gravity (87 kilometer per uur), Xpress (90 kilometer per uur), Untamed (92 kilometer per uur) en Goliath (106 kilometer per uur).