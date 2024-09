Leveranciers

Video: Nederlandse fabrikant ontwikkelt nieuwe generatie van darkride-voertuigen

De Nederlandse attractiebouwer ETF Ride Systems grijpt de grote pretparkbeurs in Amsterdam aan om een nieuw voertuig te presenteren. Het Limburgse bedrijf is gespecialiseerd in trackless darkrides, waarbij de karretjes kunnen bewegen zonder vaste rail. De nieuwste ontwikkeling is de zogeheten dynamic mover.

Het gaat om een nieuw soort gondel, met meer functionaliteiten dan voorgangers. Zo staat de dynamic mover garant voor een hogere snelheid en meer rotaties. Niet alleen het bakje kan tollen: ook het rechthoekige onderstel draait. Daardoor is het mogelijk om geen tien, maar twintig rotaties per minuut te maken.

Door het onderstel en de gondel op de juiste snelheid in tegengestelde richting te laten draaien, blijft het bakje stilstaan. Voor passagiers voelt dat alsof ze over een hobbelig paadje rijden. Wat het voertuig ook bijzonder maakt, is dat er gereden kan worden over hellingen en afdalingen.



Veertien uur

Er is geen spoor in de vloer nodig om de dynamic mover te kunnen programmeren. Het karretje werkt met behulp van een ingebouwde batterij, die na het opladen veertien uur meegaat. Eén dynamic mover biedt plaats aan zes tot acht personen. Het toevoegen van audio aan boord en interactieve doelen is optioneel. Bezoekers van de IAAPA-beurs kunnen deze week alvast een exemplaar in actie zien.