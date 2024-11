Disneyland Paris

Disneyland Paris stopt tijdelijk met verschillende theatershows

Wie binnenkort naar Disneyland Paris gaat, moet meerdere shows met de Disney-figuren missen. De komende maanden worden verschillende theaterproducties gepauzeerd. Dat blijkt uit de entertainmentkalender van het Disney-resort. Zo staan Together: A Pixar Musical Adventure en Frozen: A Musical Invitation voorlopig niet op de kalender.

De Pixar-show in het Studio Theater keert op vrijdag 13 december terug, terwijl de Frozen-voorstelling in het Animation Celebration-complex pas op vrijdag 14 februari 2025 weer opgevoerd zal worden. Van maandag 6 januari tot en met zondag 20 april ontbreekt de geliefde show Mickey and the Magician.

Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland was eind september voor het laatst te zien. Het is de bedoeling dat de productie in de lente van 2025 een comeback maakt. Disney Junior Dream Factory verdween begin september. Inmiddels is de productie vervangen door een interactieve act met Minnie Mouse.



The Lion King

Er is ook goed nieuws: na een pauze van bijna twee maanden kunnen bezoekers vanaf dit weekend weer dagelijks kijken naar The Lion King: Rhythms of the Pride Lands in het Frontierland Theater.



In de kerstperiode, van zaterdag 9 november tot en met maandag 6 januari, komt Disney Stars on Parade niet voorbij. Ook zijn er dan geen optredens van La Troupe Royale Disney in het Disneyland Hotel. Disney zorgt tijdens het kerstseizoen voor alternatief entertainment.