Efteling

Efteling stript restaurant op last van de brandweer

Een restaurant in de Efteling is op last van de brandweer een stuk kaler geworden. Vanwege problemen met de brandveiligheid zijn een heleboel kunstplanten verwijderd uit Kashba, de La Place-vestiging naast Vogel Rok. De decoraties waren bevestigd aan een houten pergola.

Bij de opening in april 2023 oogde het tafereel sfeervoller. Hier en daar zijn nog restanten zichtbaar. Die verraden dat de nepplanten hardhandig van de constructie zijn getrokken. Een Efteling-woordvoerder bevestigt aan Looopings dat de kaalslag plaatsvond in opdracht van de brandweer.

Het is niet duidelijk of er in de toekomst nog iets voor in de plaats komt: het interieur valt onder de verantwoordelijk van de externe horecagroep Vermaat, die de locatie uitbaat. Kashba ligt in themadeel Wereld van Sindbad.



Verdwenen

Even verderop, op het terras van Kashba, is onlangs een grote overkapping verwijderd. De constructie bleek niet stabiel genoeg te zijn. "We hebben iets ontdekt dat nagekeken en gerepareerd moet worden", zei de voorlichter aanvankelijk. Enkele dagen later was de volledige constructie verdwenen.