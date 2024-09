Attractiepark Toverland

Spinning coaster Toverland zou eigenlijk boomerang coaster worden

In plaats van een spinning coaster had Toverland jaren geleden eigenlijk een andere actie op het oog. Dat onthult hoofdontwerper Peter van Holsteijn in een interview. Waar nu de familieachtbaan Dwervelwind van fabrikant Mack Rides staat, zou aanvankelijk een boomerang coaster gebouwd worden.

Dwervelwind, geopend in 2012, is onderdeel van themagebied Magische Vallei. "In het prille begin stond de draaiende achtbaan Dwervelwind nog niet vast", zegt Van Holsteijn op de officiële Toverland-blog. "Sterker nog, in de eerste schetsen was hier een boomerang coaster voorzien; een achtbaan waarbij je naar voor en achter zoeft en deels hetzelfde parcours beleeft."

Uiteindelijk is geswitcht naar iets anders vanwege de beoogde doelgroep van de uitbreiding. "Met het oog op de doelgroep is uiteindelijk toch besloten om hier een spinning coaster van te maken." Van Holsteijn zegt blij te zijn met die keuze. "Mede door de prachtige onridemuziek van de ook Duitse componisten van IMAscore."



Walibi

Nederland telt vandaag de dag drie boomerang coasters: Speed of Sound in Walibi Holland (2000) en de dubbele family boomerang Tweestryd in Wildlands Adventure Zoo Emmen (2018). Dwervelwind is 462 meter lang en 21 meter hoog. De topsnelheid bedraagt 75 kilometer per uur.