Efteling presenteert concept voor duurzame achtbaan: 'Attractie van de toekomst'

De Efteling heeft in samenwerking met attractiebouwer Vekoma een concept ontwikkeld voor een duurzame rollercoaster. Het idee was om een achtbaan te ontwerpen die zelf energie opwekt. Zo ontstond de zogeheten Twinkle Coaster.

Maandag werd een maquette onthuld, voorafgaand aan pretparkbeurs IAAPA Expo Europe. Het model toont een achtbaan met een soort steampunkversie van het Symbolica-thema. Er zijn echter geen plannen om de "attractie van de toekomst" daadwerkelijk te bouwen.

Vekoma en de Efteling filosofeerden slechts over wat er in de toekomst mogelijk kan zijn op het gebied van duurzaamheid. "De twee Nederlandse toonaangevende organisaties in de branche willen hiermee collegaparken en leveranciers inspireren", valt te lezen in een persbericht.



Efteling-directeur Fons Jurgens zegt zijn "maatschappelijke verantwoordelijkheid" te willen nemen. "Door de jaren heen weten we dat duurzaamheid niet alleen voortkomt uit de vraag van attractieparken, maar ook uit het aanbod van attractiebouwers."



Bij het bedenken van de Twinkle Coaster was veel aandacht voor materiaalkeuze en de omgeving. "Het is ontzettend waardevol om inzicht te krijgen wat duurzaam bouwen écht betekent", zegt Vekoma-directrice Anne-Mart Agerbeek.