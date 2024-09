Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen introduceert vip-pas om wachtrijen over te slaan tijdens Halloween

Attractiepark Slagharen gaat voor het eerst werken met een betaalde voorrangsservice. Tijdens halloween-evenement Western Nightmares krijgen bezoekers de kans om een Ultimate Nightmare Pass aan te schaffen. De vip-pas staat garant voor toegang tot de drie spookhuizen The Manor, Outcast Camp en Crows Nest, via een speciale rij.

Een Ultimate Nightmare Pass kost 25 euro per persoon. "Gegarandeerd nachtmerries", zegt Slagharen erover. In de beschrijving wordt zowel de term Speedy Pass als Speedy Lane gebruikt. Speedy Pass is ook de naam van de voorrangspasjes in zusterparken Movie Park Germany en Bobbejaanland.

Vorig jaar ondervond Slagharen veel problemen met de online ticketshop voor de halloweenbelevingen. Daarom is dit jaar een ander systeem opgetuigd. Tickets voor de spookhuizen werden iets duurder. Zo kost The Manor 's avonds geen 5 euro meer, maar 6 tot 7 euro.



Andere locatie

Voor Outcast Camp betalen bezoekers 5 tot 6 euro in plaats van 4 euro. Crows Nest was in 2023 gratis, maar nu worden tickets aangeboden van 4 tot 5 euro. Laatstgenoemde walkthrough is vernieuwd: het strodoolhof bevindt zich dit jaar op een andere locatie, in een gebouw.



Western Nightmares duurt van 18.00 tot 22.00 uur. De spookhuizen openen om 18.30 uur, na een parade met alle griezels. Op achttien dagen in de herfstperiode vindt overdag de kindvriendelijke variant Scary Prairie plaats. Tussen 12.00 tot 16.00 uur gaan The Manor, Outcast Camp en Crows Nest open voor de kleintjes, tegen een gereduceerd tarief.