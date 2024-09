Leveranciers

Europa's grootste pretparkbeurs barst los in Amsterdam: bekijk de openingsceremonie

In Amsterdam is vanochtend de grootste pretparkbeurs van Europa afgetrapt. Tot en met donderdag vindt in de hoofdstad de IAAPA Expo Europe 2024 plaats, waar honderden bedrijven uit de amusementswereld met elkaar in contact komen en hun noviteiten presenteren.

Het officiële startschot werd gegeven tijdens een feestelijke openingsceremonie om 09.15 uur, waarin verschillende Hollandse iconen voorbijkwamen. Vervolgens namen Europese IAAPA-managers het woord: voorzitter Håkon Lund en directeur Peter van der Schans.

In de show werd meermaals verwezen naar de Nederlandse cultuur, met knipogen naar wiet, De Wallen, stroopwafels en fietsen. Uiteindelijk kwam Jakob Wahl, algemeen directeur van IAAPA, tevoorschijn als onderdeel van een goocheltruc. De show eindigde met een aangepaste versie van het Tiësto-nummer The Business.



De Waarbeek

Verder kreeg het publiek traditiegetrouw een videocompilatie van allerlei nieuwe Europese attracties voorgeschoteld. Eén park werd extra in de schijnwerpers gezet: Attractiepark de Waarbeek in Hengelo kreeg speciale aandacht vanwege het honderdjarig bestaan. Directeur Kevin Moespot en manager Maikel Rutgers namen om die reden een bokaal in ontvangst.



Voor de productie schakelde IAAPA het Nederlandse bedrijf Spot On Shows in. De regie was in handen van Michael de Vriend. IAAPA Expo Europe vindt voor het eerst in zes jaar plaats in Amsterdam. De afgelopen jaren werd het evenement gehouden in onder meer Barcelona, Londen en Wenen.