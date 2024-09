Walibi Belgium

Lollige spelfout Walibi Belgium leidt tot verbaasde reacties

Een reclame van Walibi Belgium doet de wenkbrauwen fronzen. Op een marketingafbeelding voor een ticketactie is een pikante taalfout terechtgekomen. Het Belgische attractiepark promootte afgelopen zomer een speciaal entreebewijs dat vanaf 17.00 uur geldig is. De actie heette Walibi Afterwork.

Een onoplettende medewerker vergat echter wat letters in het woord "toegangsticket". Zo ontstond een poster met een aanbieding voor een "toegangstiet & cocktail". De bijzondere borst zou beschikbaar zijn vanaf 17.00 uur, voor 15 euro per persoon.

De blunder werd opgemerkt door het Instagram-account Taalvoutjes, dat hilarische taalfouten verzamelt. "Leest nou niemand dat even na voordat ze zoiets publiceren?!", luidt één van de reacties. "Wat bedoelen ze hier nou weer?", vraagt een ander zich af.



Wallonië

Walibi Belgium ligt in Wallonië, waar de voertaal Frans is. Nederlandse teksten vormen om die reden een uitdaging voor marketeers. Vorig jaar verscheen al een foto van een informatiebord met een merkwaardige Engelse tekst in het park.