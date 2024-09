Efteling: Danse Macabre

Video: schrikeffect in wachtrij voor Efteling-attractie Danse Macabre

Het spookt in de wachtrij voor de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre. Bezoekers betreden straks een kerkhof waar ze het mausoleum van dirigent Joseph Charlatan tegenkomen. In het bouwwerk is een schrikeffect verwerkt, blijkt uit beelden die de Efteling vandaag deelt op Instagram.

Een deur in het grafmonument klappert namelijk op en neer. Een vergelijkbaar effect was te vinden in de wachtrij van het Spookslot, de voorganger van Danse Macabre. Daar passeerden bezoekers een mysterieuze deur die begon te klapperen als iemand aan de klink durfde te zitten.

In hetzelfde filmpje zien we de zwarte kat die bovenop de pilaar bij de ingang ligt: een animatronic met enkele subtiele bewegingen. "Alle ogen zijn gericht op Danse Macabre", aldus de Efteling. "Wordt dit straks jouw laatste bestemming?" De attractie opent over vijfenhalve week.