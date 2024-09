Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin

Paradewagens en attracties: voorproefje op nieuw Woezel & Pip-park

Benieuwd naar het nieuwe Woezel & Pip-pretpark in Noord-Brabant? Initiatiefnemer Van Hoorne Studios deelt meer ontwerpen van de toekomstige trekpleister, die in 2026 opengaat in Hoogerheide. Ter gelegenheid van de start van de bouw worden nieuwe tekeningen vrijgegeven van Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin.

Daarop zien we paradewagens in de stijl van Woezel, Pip en hun vriendjes. Ook zijn er enkele klassieke attracties, zoals een carrousel die in het teken staat van een pannenkoekenpicknick, een reuzenrad met bosdieren en een bootje van de vaartocht Tante's Rondvaart, gebaseerd op het personage Tante Perenboom.

Tot slot kwamen er twee concepten met een horecaplein en het toekomstige entreeplaza. Bezoekers worden daar verwelkomd met een decorelement in de vorm van een opengeslagen boek, met daarachter een fontein en een enorme toegangspoort met het logo.



Darkride

Eerder werd al duidelijk dat er ook een darkride gerealiseerd zal worden. Dat onderdeel draagt de werktitel Welkom in de Tovertuin Ride. Verder zorgt men bijvoorbeeld voor een meet-and-greet-locatie en een theater waar kindervoorstellingen gegeven kunnen worden.