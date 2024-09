Attractiepark Toverland

Toverland onthult nooit eerder vertoonde tekeningen van Efteling-ontwerper Ton van de Ven

Efteling-legende Ton van de Ven stond aan de wieg van attracties als het Spookslot, Fata Morgana, Droomvlucht en Villa Volta. Na zijn pensioen werkte hij vrijwillig mee aan een uitbreiding bij de concurrent: de Magische Vallei in Toverland. Vandaag deelt het Limburgse attractiepark nooit eerder vertoonde ontwerpen die Van de Ven voor het project maakte.

De Magische Vallei, geopend in 2013, bestaat uit attracties als wildwaterbaan Djengu River en spinning coaster Dwervelwind. In de ontwerpfase kreeg Toverland-hoofdontwerper Peter van Holsteijn hulp van de gepensioneerde Efteling-grootheid, die in 2015 overleed. In een interview op de Toverland-website vertelt Van Holsteijn hoe dat proces verliep.

Men had als wens om een themagebied te ontwikkelen rond een eigen volkje, met "herkenbare, levende gezichten". Daar heeft Van de Ven enkele schetsen voor gemaakt. Hij bedacht in eerste instantie een Peelvolkje, de Veenrekel. "Dit volkje was bijzonder bedreven in het vlechten van wilgen, waarmee ze unieke bouwseltjes maakten", aldus Van Holsteijn.



Exotische touch

Als referentie gaf de oud-Efteling-ontwerper koala's en andere aapjes mee. Van Holsteijn greep het vertrekpunt naar eigen zeggen met beide handen aan, maar bleef wel weg bij de Peel. "Dat was voor mijn gevoel toch net té gewoontjes." In plaats daarvan werd gekozen voor een exotische touch.



Zo ontstonden de Dwervels die vandaag de dag Toverland bewonen. De hand van Van de Ven is daarbij nog zichtbaar. Niet voor niets hebben de Dwervels wel iets weg van Efteling-figuren als de Laven of de bosgeestjes uit Droomvlucht. Ook het achtergrondverhaal vertoont gelijkenissen. "Dit bijzondere volkje staat dichtbij de natuur en houdt alles goed in balans", weet Van Holsteijn.