Walibi Holland

Walibi Holland onthult naam van nieuwe rollercoaster: YoY

YoY is de naam van de nieuwe single-rail coaster in Walibi Holland. Dat heeft Walibi-directrice Mascha Taminiau zojuist bekendgemaakt tijdens een presentatie op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam. Het attractiepark opent volgend jaar een dubbele achtbaan van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC), met twee verschillende banen.

De bekendmaking vond plaats in de beursstand van RMC. Daarbij werd ook het logo gepresenteerd. YoY wordt uitgesproken als het Engelse woord joy, dat blijdschap betekent. Een single-rail coaster is bijzonder omdat er gebruikgemaakt wordt van een enkel spoor, zogeheten raptor track. Treinen zijn om die reden bijzonder smal: alle passagiers zitten in een rechte lijn achter elkaar.

De attractie bestaat uit een groene en een blauwe baan: de groene track - inclusief inversies - is bedoeld voor waaghalzen, terwijl de blauwe baan, die niet over de kop gaat, geschikt is voor families. Dat concept komt ook terug in het beeldmerk, waarbij de twee Y's allebei een baan symboliseren. De slogan luidt "Ride the other side".



Uniek

Walibi was naar eigen zeggen op zoek naar een krachtige, unieke term die de lading denkt én die door internationale bezoekers goed uit te spreken is. De gekozen naam is inderdaad uniek: geen enkele achtbaan ter wereld heet Yoy, of Joy. De rollercoaster Joyride in het Finse pretpark PowerPark komt nog het dichtst in de buurt.



Over het logo is lang nagedacht, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Vandaag toont Walibi een basisversie, maar uiteindelijk wordt het logo dynamisch. Zo zal de letter o dienen als "een raam naar andere zaken". Er kunnen andere versies gemaakt worden voor verschillende gelegenheden, zoals merchandise. "We kunnen er heel veel mee doen."



Eerste in Europa

Walibi wil YoY openen in het voorjaar van 2025. In Biddinghuizen wordt al weken hard gewerkt aan de baan en de ondersteuningen: een groot deel staat al overeind. Ook het stationsgebouw en de remise zijn reeds zichtbaar. YoY is de eerste single-rail coaster van RMC in Europa. Concurrent Intamin leverde dit jaar een eigen variant voor zusterpark Walibi Rhône-Alpes in Frankrijk.