Plopsaland Resort Belgium

Diner vanaf volgend jaar niet meer inbegrepen bij hotelovernachting Plopsaland

Hotelgasten van Plopsaland De Panne moeten vanaf volgend jaar bijbetalen voor het nuttigen van een diner. Tot nu toe waren etentjes in restaurant Le Grand Buffet inbegrepen bij elke overnachting. Daar komt verandering in.

Wie blijft slapen in het Plopsaland Theater Hotel zal een diner in het buffetrestaurant vanaf begin 2025 apart moeten boeken. Dat kost momenteel 39,99 euro voor bezoekers vanaf 12 jaar en 23,99 euro voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.

Hotelgasten kunnen straks dus zelf kiezen waar ze 's avonds een maaltijd nuttigen. Le Grand Buffet gaat open op vrijdagen, zaterdagen en tijdens Belgische schoolvakanties. Het etablissement is ook toegankelijk voor dagbezoekers. Zij betalen hetzelfde tarief.



Wintersluiting

De wijziging gaat in na de wintersluiting van Plopsaland, die bijna vijf weken duurt. Van maandag 6 januari tot en met vrijdag 7 februari 2025 blijft het attractiepark dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Ook een verblijf in het Plopsaland Theater Hotel is in die periode niet mogelijk.