Efteling

Foto's: Efteling knapt rotswerk van Fabula op

Het entreegebied van de Efteling wordt grondig opgefrist vanwege de komst van het Efteling Grand Hotel. Naast renovaties bij het Huis van de Vijf Zintuigen, watershow Aquanura en het Efteling Theater komt nu ook 4D-bioscoop Fabula aan de beurt.

Men werkt momenteel aan het opknappen van het rotswerk, met behulp van een steigerconstructie en een hoogwerker. Vorige week donderdag vond op die plek een ongeluk plaats: een externe medewerker raakte ernstig gewond toen hij een metersdiepe val maakte.

De rotsen zijn straks zichtbaar vanuit de kamers van het nieuwe hotel, dat in 2025 opengaat. Afgelopen week was Fabula vijf dagen gesloten vanwege regulier onderhoud. Sinds zaterdag is de attractie weer toegankelijk, net als het inpandige restaurant.



Tunnels

Er zijn tunnels opgetrokken om de in- en uitgang bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden aan de buitenzijde. Verder is een deel van de Pardoes Promenade op dit moment afgesloten met bouwhekken, zodat de waterbak aan de kant van het Sprookjesbos schoongemaakt kan worden.