Bobbejaanland

Video: opvallende aanpassing in darkride Bobbejaanland

Bobbejaanland heeft de klassieke darkride El Paso Special onverwachts vernieuwd. Een scène in de interactieve attractie uit 1988 werd onlangs vervangen. Waar voorheen geschoten werd op indianen, is nu een groot scherm met cowboyskeletten zichtbaar.

In El Paso Special, gelegen in parkdeel Mystery Bay, rijden bezoekers door een westerndecor. Daar moeten ze schieten op doelen om punten te scoren. Aan het einde van de rit passeerden karretjes voorheen een oude mijn met indianen. Anno 2024 vond Bobbejaanland het tafereel niet gepast meer.

Daarom is op die plek een interactieve projectie gerealiseerd. Zodra de fysieke doelen ervoor geraakt worden, zakken de skeletten door de grond.



Technische revisie

El Paso Special werd eind jaren tachtig ontwikkeld door Golding Leisure Design uit Engeland en Mack Rides uit Duitsland. Het puntensysteem is pas in 2013 toegevoegd, bij een technische revisie door de Nederlandse firma Lagotronics Projects.