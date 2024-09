Walibi Holland

Walibi Holland: verwijzingen naar oude halloweenpersonages op kerkhof

Walibi Holland knipoogt naar de geschiedenis van de Halloween Fright Nights. In één van de scare zones in het pretpark zijn dit najaar graven te vinden van verschillende verdwenen personages. Vandaag de dag worden de halloweenavonden gedomineerd door Eddie de Clown. In het verleden passeerden meerdere figuren de revue.

Zij zijn kennelijk te grave gedragen in het griezelgebied Ghostly Graveyard. Vorig jaar troffen bezoekers daar al de laatste rustplaats van Professor Mortis aan, met de vermeldingen "2011-2014" en "The Real Psycho". Nu wordt het kerkhof bevolkt door meer karakters.

Zo voegde Walibi grafstenen toe van Gravedigger, Dr. Shock en zijn assistent Helga. "He dug hist last grave", zegt men over Gravedigger. "In loving memory of Dr. Shock", valt te lezen op een plaquette. "Rest in peace", staat op het graf van Helga.



Andere rollen

De rol van Professor Mortis werd gespeeld door Milan van Weelden. Achter het figuur Gravedigger ging Harold Verwoert schuil. Marcel Willems nam de rol van Dr. Shock op zich, met Ans de Jong aan zijn zijde. Laatstgenoemde is nog steeds actief tijdens de halloweenavonden, in andere rollen.



Walibi's Halloween Fright Nights bestaan al sinds 2000. De 25e editie van het evenement start over minder dan twee weken. Inmiddels zijn de decors al opgebouwd. Achter de schermen zijn de try-outs in volle gang. Eddie de Clown heeft in 2024 wederom zijn eigen zone Eddie's Festival of Freaks, waar optredens van de clown worden afgewisseld met andere acts.