Mandoria - Tematyczny Park Rozrywki

Video: Nederlandse fabrikant Vekoma bouwt overdekte lanceerachtbaan in Polen

De bekende Nederlandse attractiebouwer Vekoma Rides ontwikkelt een overdekte lanceerachtbaan voor een Pools pretpark. In attractiepark Mandoria opent volgend jaar de rollercoaster Aquila. Bijzonder is dat bezoekers het parcours twee keer afleggen. Op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam werden vandaag het baanverloop en de trein onthuld.

De nieuwigheid breekt verschillende nationale records, benadrukt Vekoma in een promotiefilmpje. Zo wordt Aquila de eerste family launch coaster in Polen, de hoogste, snelste en langste indoor coaster in Polen en de eerste Poolse lanceerachtbaan die twee rondjes maakt. De topsnelheid van 70 kilometer per uur wordt binnen drie seconden bereikt.

Vekoma belooft tien momenten van gewichtsloosheid. De baan is 445 meter lang, maar dankzij de tweede lancering in het station leggen passagiers de dubbele afstand af: bijna 900 meter. Op de beurs werd het concept gepresenteerd door Vekoma-salesmanager Stefan Holtman en Mandoria-directielid Joanna Jedrzejczyk.



Thematiek

Na het tonen van een onride-simulatie openbaarden ze het eerste karretje van de trein. Er zal volgens Holtman veel aandacht zijn voor thematiek, met zeer gedetailleerde decoraties. Jedrzejczyk vertelde dat de rit een hoop "near misses" bevat: elementen waarbij de trein rakelings langs de decors scheert.