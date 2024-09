Leveranciers

Video: Nederlands pretparkbedrijf lanceert eigen animatronicafdeling

Een Nederlandse partij gaat zich richten op het bouwen van animatronics voor pretparken. P&P Projects, gevestigd in het Brabantse Someren, heeft vandaag de animatronicafdeling ThemedMotion gelanceerd. Op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam werd een showmodel onthuld: het schattige monstertje Mormel.

We kennen ontwerp- en decoratiebedrijf P&P Projects van allerhande projecten in bijvoorbeeld de Efteling, Disneyland Paris, Europa-Park, Movie Park Germany en Parque Warner Madrid. Voortaan presenteert de firma zich ook als een specialist op het gebied van bewegende figuren. Met Mormel wil men een voorproefje geven van waar de leverancier toe in staat is.

P&P Projects denkt iets toe te kunnen voegen ten opzichte van bestaande animatronicbouwers, vertelde projectmanager Eppo Zeegers bij de presentatie. Animatronics van ThemedMotion moeten duurzamer, betrouwbaarder en innovatiever worden dan die van concurrenten.



Niet stilvallen

Het doel is om kant-en-klare producten af te leveren waar pretparken nauwelijks omkijken naar hebben. Om dat te kunnen verwezenlijken, koos P&P bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een eigen besturingssysteem. Daarnaast is het de bedoeling dat animatronics niet stilvallen bij een defect onderdeel, maar automatisch overschakelen op een alternatief programma. Het vervangen van onderdelen zou bovendien een fluitje van een cent zijn. P&P belooft "eenvoudig onderhoud en naadloze integratie met showsets".



Showmodel Mormel wordt tot leven gewekt met behulp van 21 elektrische onderdelen, die zorgen voor zo'n dertig verschillende bewegingen. Zo ontstond een "levensecht, dynamisch figuur", aldus P&P. De animatronic is nog tot en met donderdag te zien op de beurs in Amsterdam.