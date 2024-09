Paultons Park

Video: Engels pretpark opent in 2025 eerste gameplay theater ter wereld

Het Engelse pretpark Paultons Park opent volgend jaar een nieuw soort interactieve darkride. Een oude 4D-bioscoop wordt de komende maanden omgebouwd tot Ghostly Manor: een zogeheten gameplay theater. Daarbij moeten bezoekers schieten op fysieke decors en projecties om punten te scoren.

De attractie bestaat uit een draaiend theater met roterende gondels. Het publiek krijgt acht verschillende scènes voorgeschoteld. Voor het ontwerp werkt Paultons Park samen met een vaste Nederlandse partner, de Leisure Expert Group. Het ritsysteem is afkomstig van de Duitse fabrikant Mack Rides.

Voor de interactieve elementen deed men een beroep op het Nederlandse bedrijf Lagotronics Projects. De Filipijnse firma Themics levert de decors. Het concept werd vandaag gepresenteerd op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam, in de stand van Lagotronics.



Spokenjager

Daar hield creatief directeur Johnny Ruisch van de Leisure Expert Group een presentatie over het verhaal achter de attractie. Ghostly Manor is het landhuis van spokenjager Dr. Kinley, die gasten vraagt om met behulp van een speciaal apparaat - de Phantom Phaser - op ontsnapte spoken te jagen. Naar verwachting opent Europa-Park in Duitsland volgend jaar ook een gameplay theater.