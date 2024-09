Leveranciers

Duitse attractiebouwer Mack Rides ontwikkelt trackless VR-darkride

De bekende Duitse attractiebouwer Mack Rides heeft deze week een nieuw attractietype gepresenteerd: een trackless VR-darkride. Het concept, dat flowryde wordt genoemd, combineert virtualreality-headsets met voertuigen die vrij door een ruimte kunnen bewegen - zonder vaste rail.

Bezoekers van pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam konden de afgelopen dagen een flowryde-karretje met eigen ogen bekijken, bij de stand van Mack Rides. De gondel telt zes zitplaatsen. In een kort filmpje op social media is het systeem in werking te zien.

"Flowryde is de laatste toevoeging aan Macks darkride-portfolio", schrijft directeur Michael Mack op X. "In combinatie met het VR-systeem van Coastiality heeft dit ultramoderne trackless ritsysteem alle innovatieve mogelijkheden van onze bedrijven benut."



Eatrenalin

Mack Rides produceerde eerder al trackless voertuigen voor Eatrenalin, de hypermoderne restaurantbeleving van Europa-Park. Door de toevoeging van VR-brillen zijn er geen fysieke decors nodig in de attractie. Bovendien kan de mediacontent indien gewenst snel gewisseld worden.