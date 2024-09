Plopsaland Resort Belgium

Foto's: exterieur van nieuwe vakantiehuizen Plopsaland nagenoeg af

In het nieuwe vakantiepark van Plopsaland De Panne is de afgelopen maanden een hoop gebeurd. De bungalows in Plopsaland Village zijn van buiten bijna helemaal gereed. Waar afgelopen voorjaar nog eentonige betonnen kolossen stonden, zijn nu kleurrijke vakantiewoningen zichtbaar.

De gevels werden voorzien van opvallende details, waaronder houtsnijwerk en andere decoratie-elementen. Ook is een begin gemaakt aan de wandelpaden en een vijver. Ondanks het speelse exterieur heeft men gekozen om de binnenzijde van de huisjes steeds strak en modern aan te kleden, zonder Studio 100-thema.

De eerste fase van Plopsaland Village opent bij aanvang van de kerstvakantie. Online zijn de eerste huizen al te boeken. Een verblijf is exclusief tickets voor het naastgelegen attractiepark. Op die manier hoopt Plopsa ook toeristen te lokken die bijvoorbeeld liever een dagje naar zee gaan.