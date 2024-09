Bayern-Park

Man (77) rijdt met golfkarretje in op pretparkbezoekers: meerdere gewonden

Bij een merkwaardig ongeluk in het Duitse pretpark Bayern-Park zijn zaterdagmiddag meerdere bezoekers gewond geraakt. Een 77-jarige medewerker reed in een golfkarretje over het heuvelachtige terrein. Toen hij de controle over het voertuig verloor, raakte hij een groep wachtende mensen.

De kar reed in op een wachtende menigte bij een rodelbaan. Volgens de autoriteiten raakten daardoor zes bezoekers gewond. Het gaat om personen met leeftijden tussen 18 en 53 jaar. Ze moesten later behandeld worden in het ziekenhuis.

Bayern-Park ligt in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren. Het incident vond rond 16.00 uur plaats bij de zogeheten Twinbob-Rodelbahn. De werknemer liep zelf lichte verwondingen op. Hij is uit voorzorg per reddingshelikopter afgevoerd.