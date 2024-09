Plopsaland Resort Belgium

Vrouw komt pijnlijk ten val bij Plopsaland-achtbaan, medewerkers doen niks

Medewerkers van Plopsaland hebben zichzelf niet van hun beste kant laten zien bij een pijnlijk ongeluk. Een vrouw kwam deze zomer ten val in het station van de achtbaan Anubis The Ride. Het slachtoffer belandde huilend op de grond, maar de twee aanwezige personeelsleden schoten niet ten hulp. Sterker nog: ze vroegen de vrouw om op te staan en te vertrekken.

Dat vertelt Melissa Van de Logt in een ruim acht minuten durende TikTok-video. Ze maakte een ritje in de rollercoaster samen met haar bonusdochter. Toen ze na afloop wilde uitstappen om haar persoonlijke bezittingen te pakken, ging het mis. "Op het moment dat ik opsta, me omdraai en wil uitstappen, knakt mijn knie en val ik echt uit het karretje, over de rand."

De Vlaamse vrouw maakte een val tegen het uitstapplatform aan. "Ik pak mijn knie vast en ik voel dat mijn knieschijf gewoon aan de zijkant van mijn been zit." Haar eerste gedachte: "Shit, dit is foute boel." Vervolgens bleef de bezoeker op de grond liggen, in tranen van de pijn. Werknemers hadden daar echter geen boodschap aan.



EHBO bellen

Ze lieten de volgende bezoekers alvast instappen en vroegen Van de Logt om plaats te maken, zodat het karretje kon vertrekken. De EHBO bellen vond men niet nodig. Van enige hulp was geen sprake. Uiteindelijk lukte het de vrouw met veel moeite en pijn om op te staan. In het filmpje vertelt ze hoe ze zich opkrabbelde aan een bagagekast, om vervolgens zelf haar knieschijf terug te duwen.



Bij de uitgang bevindt zich een zeer steile trap, waar Van de Logt geleidelijk naartoe kon strompelen. Bij gebrek aan hulp moest haar man ter plaatse komen om haar naar beneden te dragen. Het gezelschap belde na afloop met de Plopsa-klantenservice. De boodschap: kom zelf maar een rolstoel ophalen bij de ingang. "Ik verzin het niet."



Spoedeisende hulp

Later is het been van Van de Logt in het gips gezet bij de spoedeisende hulp, van haar lies tot haar enkel. Naar verluidt was een stuk van de knieschijf afgebroken. Een bericht aan Plopsaland bleef tien dagen lang onbeantwoord, tot de vrouw aandacht voor de situatie vroeg op TikTok.



Op dat moment kwam er plotseling wel een reactie. Aan Looopings laat een Plopsa-woordvoerster weten dat het bedrijf inmiddels met de gewonde bezoeker in gesprek is gegaan. De uitkomst is niet bekend. Van de Logt benadrukt dat het niet de schuld van Plopsa is dat ze viel. "Maar wel het feit dat er gewoon niemand ging helpen."