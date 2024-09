Leveranciers

Video: de grootste Europese pretparkbeurs ooit in vogelvlucht

De grootste Europese pretparkbeurs ooit is achter de rug. In drie dagen tijd bezochten 17.370 mensen uit de attractiewereld de IAAPA Expo Europe 2024 in RAI Amsterdam. Een videocompilatie van zo'n vijf minuten brengt in hoog tempo enkele hoogtepunten in in beeld.

Met een beursvloer van meer dan 18.000 vierkante meter en 680 exposanten werd een record van vorig jaar verbroken. Ruim 10 procent van de standhouders kwam uit Nederland. "De editie overtrof alle verwachtingen en biedt de opmaat voor de volgende expo in Barcelona in 2025", zegt IAAPA-directielid Peter van der Schans.

Bezoekers konden zich vergapen aan allerlei aspecten uit de pretparkwereld, van waterglijbanen tot ticketsystemen en van vliegsimulatoren tot animatronics. Uiteraard waren bekende namen als Vekoma, Intamin, Mack, Gerstlauer, Huss, Zierer, Zamperla en RMC van de partij.



Persconferentie

Daarnaast werden er opvallend veel interactieve doe-attracties aangeboden, zoals sportapparaten, behendigheidsspellen, klimmuren en trampolines met effecten. Wat de Amsterdamse beurs eveneens bijzonder maakte, was het grote aantal aankondigingen. Opvallend veel Europese parken en leveranciers kozen ervoor om nieuwtjes te onthullen tijdens een persconferentie op de Expo.



Verder stonden zestig educatieve sessies op het programma. Een veiling met exclusieve ervaringen in onder meer de Efteling, Walibi Belgium, PortAventura World en Europa-Park bracht 15.264 euro op. IAAPA verdubbelt dat bedrag voor een donatie aan de IAAPA Foundation, een goed doel dat zich richt op jong talent in de industrie.