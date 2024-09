Nieuws

Arjen Lubach grapt volop over de Efteling: maatregelen genomen tegen Geert Wilders

Waarom worden pretparken en kermissen uitgezonderd bij een landelijke btw-verhoging op cultuur? Daarover ging het deze week in De Avondshow met Arjen Lubach. De comedian behandelde de opvallende kabinetsplannen die attractieparken, dierentuinen en kermissen financieel spaart. In het item kwam de Efteling meermaals voorbij.

Musea, boeken, kranten, concerten, festivals en voorstellingen moeten nu nog 9 procent belasting afdragen. Dat wordt 21 procent, hebben PVV, VVD, NSC, BBB besloten. Voor bijvoorbeeld bioscopen en pretparken is een uitzondering geregeld. "Dus twee uitjes waarbij je alleen maar op je reet zit, blijven wel laag tarief", grapt Lubach.

Vervolgens haalt hij Villa Volta erbij, voor de oplettende kijker. "En dan denk je: in pretparken zit je toch niet alleen maar stil? Jawel: jij beweegt niet, het huis beweegt. Het is een optische illusie. Het is de vloek van de Bokkenrijder."



Instinker

En kermissen? Ook het btw-tarief op grijpmachines, kamelenraces en polypen blijft laag. "Touwtje trekken? Laag tarief. Muntjes schuiven? Laag tarief. De boksbal? Hoog tarief. Neem ik aan. Want dat valt natuurlijk onder sport. Dat is een instinker."



Maar waarom nou precies deze uitzonderingen? "Volgens ingewijden was dat om mensen met een beperkt inkomen een beetje te ontzien. Ohja, natuurlijk, want mensen met weinig geld houden niet van boeken. Die willen alleen maar de hele dag naar de kermis en de Efteling. Dat is onzin!"



Smaak

Lubach beweert dat het kabinet zich niet drukmaakt over inkomens, maar over de achterban. "Want deze plannen ontzien precies de groepen die qua smaak en hobby overlappen met bepaalde partijleiders." Op dat moment komt een oude video van PVV-leider Geert Wilders in beeld, die vertelt helemaal gek te zijn van Droomvlucht in de Efteling.



"Tien keer achter elkaar naar de Droomvlucht, volgens mij was de Efteling daar toch niet zo blij mee", concludeert Lubach. "Ze hebben inmiddels maatregelen genomen, kijk." Daarop toont de VPRO-presentator een nieuwsbericht over het toevoegen van elfjes met verschillende huidskleuren in de attractie.



Beschaving

Later wordt ook vicepremier Mona Keijzer (BBB) op de hak genomen, met beelden van haar bezoek aan pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in 2018. Daar ging ze op een draaimolenpaard zitten. "Mooi beeld van onze beschaving dit hè?", lacht Lubach. De BoerBurgerBeweging blijkt sowieso gek op kermissen: partijleider Caroline van der Plas presenteerde zelfs haar kandidatenlijst op een kermis. "Ging trouwens niet helemaal goed en daarom is hun nummer acht op de lijst een enorme Tweety-knuffel."