PortAventura World

Weer brand in PortAventura: negenhonderd hotelgasten geëvacueerd

In het Spaanse pretparkresort PortAventura World is opnieuw brand uitgebroken. Nadat begin deze maand al een brand ontstond in waterparadijs Caribe Aquatic Park, vloog dit keer een transformator in hotel El Paso in brand.

Daardoor kwam het complex zonder stroom te zitten. Medewerkers sloegen donderdagochtend rond 07.50 uur alarm toen er rook en vlammen opstegen uit een elektriciteitsruimte, vlakbij de keuken en de leveranciersingang. Omliggende ruimtes kwamen vol met rook te staan.

Als gevolg moesten negenhonderd hotelgasten geëvacueerd worden. Ze zijn ondergebracht in andere themahotels binnen het resort. Er werden geen gewonden gemeld. Rond 09.00 uur was de brand geblust.



Gesloten

Omdat het niet lukte om de elektriciteitsvoorziening op tijd te herstellen, keerden de vertrokken gasten uiteindelijk niet terug naar El Paso. Op de website van PortAventura valt te lezen dat het hotel gesloten blijft tot donderdag 26 september.