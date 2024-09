Efteling

Video: Fabelvis in Efteling-attractie Symbolica maakt na jaren weer een duik

Het is de Efteling gelukt om een hardnekkig defect te verhelpen. De afgelopen weken zijn medewerkers bezig geweest met het repareren van de Fabelvis in de attractie Symbolica: de gigantische animatronic hoort een duik te nemen, maar die beweging was al jaren kapot. Het oplossen van het probleem had heel wat voeten in de aarde.

Zo moest het dak opengemaakt worden om twee grote onderdelen van elk 8 meter lang te vervangen. Dat gebeurde eerder deze maand, na sluitingstijd. Tijdens de werkzaamheden was de darkride gewoon operationeel. In de bewuste scène waren zwarte doeken opgehangen.

Vanaf vandaag zien bezoekers tijdens hun tour door het Paleis der Fantasie hoe de Fabelvis weer duikt. Het effect functioneert nog niet helemaal zoals vanouds: de verticale beweging is gemaakt, maar een kantelende beweging ontbreekt nog. Daar zal de komende weken nog aan gewerkt worden, vertelt een voorlichter aan Looopings.



Lastig bereikbaar

En wat als de Fabelvis opnieuw kapotgaat? Vanwege keuzes die tijdens de bouw van Symbolica zijn genomen, blijft de techniek van de animatronic lastig bereikbaar. "Dat zal altijd via het dak moeten", legt de woordvoerder uit. Men heeft de luikjes in het dak voor de zekerheid wel laten zitten.