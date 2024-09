Efteling

Dit worden de restaurants in het Efteling Grand Hotel: Mystique en Brasserie 7

De twee eetgelegenheden in het Efteling Grand Hotel krijgen de namen Restaurant Bar Mystique en Brasserie 7. Dat gaat de Efteling binnenkort officieel bekendmaken. Het attractiepark realiseert twee verschillende restaurants met elk een ander concept en een andere doelgroep. Mystique wordt het allereerste luxe restaurant in het hele resort.

Zelf spreekt de Efteling over "het enige premium dining restaurant binnen de wereld van de Efteling". Gasten krijgen "seizoensgebonden gerechten op hoog gastronomisch niveau" voorgeschoteld, met "uitstekende service en hoge kwaliteit". Het moet zorgen voor een "culinaire ontdekkingstocht" en een "onvergetelijke ervaring", blijkt uit interne teksten.

"Dineren bij Restaurant Bar Mystique betekent dineren op een unieke locatie, waar de gast samen met de keukenbrigade de avontuurlijke reis van het verrassingsmenu bepaalt", aldus de Efteling. In de aangrenzende loungebar staan borrelhapjes en speciale cocktails op de kaart.



Terras

Mystique telt honderd zitplaatsen, de bar beschikt over tachtig zitplaatsen. Verder kunnen op het terras nog eens tachtig bezoekers plaatsnemen. Er zullen zo'n dertig mensen werkzaam zijn.



Brasserie 7, waar maar liefst tachtig medewerkers een plek krijgen, wordt iets laagdrempeliger. In dat etablissement bestaat het menu uit "klassiekers met een Efteling-twist van zeven magische ingrediënten". Voorbeelden zijn drakenadem en elfenstof. Ze worden "altijd feestelijk gepresenteerd".



Unieke sfeer

"Gasten ervaren hier een unieke sfeer en uitmuntende bediening. Op elk moment van de dag is deze brasserie dé ideale plek voor iedere Efteling-bezoeker." Binnen is plaats voor zo'n driehonderd gasten, terwijl op het terras nog eens tweehonderd personen kunnen aanschuiven.



Het Efteling Grand Hotel, dat in 2025 opengaat, bestaat uit 140 kamers en suites met in totaal 644 bedden. Naast de twee grote restaurants kunnen gasten ook terecht in een koffiebar, twee winkels en een zwembad met spafaciliteiten. De Efteling belooft "het hoogste niveau van luxe en service". Dat zal weerspiegeld worden in de prijzen.