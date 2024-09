Efteling

Efteling gooit plannen voor Raveleijn overhoop: show ook in 2025 te zien

Efteling-show Raveleijn wordt ook in 2025 opgevoerd in de huidige vorm. Intern lagen vergevorderde plannen klaar om de huidige paardenvoorstelling te vervangen door een Raveleijn-attractie. Het was de bedoeling om begin 2025 afscheid te nemen van de productie, zodat de ombouw kon beginnen. Dat loopt toch anders.

Vermoedelijk heeft de raad van commissarissen een stokje gestoken voor het project. Budgettaire redenen zouden daaraan ten grondslag kunnen liggen. Ontwerpers zijn terug naar de tekentafel gestuurd, melden ingewijden aan Looopings. Het gevolg is dat Raveleijn ook volgend jaar gewoon te zien al zijn, inclusief paarden en vogels.

De toekomst van Raveleijn na 2025 is onduidelijk. Het management wil de show nog steeds vervangen door een andere beleving. Het is de vraag hoeveel delen van het oorspronkelijke plan behouden kunnen blijven. De samenwerking met de Franse producent Puy du Fou staat voor zover bekend niet ter discussie.



Vacatures

Een woordvoerster van de Efteling kan niets kwijt over de plannen, die officieel nooit naar buiten zijn gebracht. Wel bevestigt ze tegenover Looopings dat Raveleijn ook aankomend seizoen gewoon opgevoerd wordt. Daarvoor zijn deze week vacatures online gezet. Men zoekt naar ruiters en stuntmensen, beschikbaar vanaf maart 2025.