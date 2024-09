Efteling

Bouwhesje onthult ontwerp van vernieuwde Efteling-watershow Aquanura

Dankzij een bouwhesje weten we iets meer over de vernieuwingen bij fonteinenspektakel Aquanura in de Efteling. De watershow ondergaat een ingrijpende renovatie, waarbij vuureffecten vervangen worden door zogeheten Bakens van Licht. Tot nu toe bracht de Efteling daar nog geen ontwerp van naar buiten.

Bouwvakkers dragen wel fluorescerende hesjes met een silhouettekening van de nieuwe situatie erop. We zien dat er bij de vier betoverde kikkers enorme sierlijke lantaarns komen te staan, bestaand uit een piron en een gebogen arm met een krul.

De Efteling sprak bij de aankondiging van het project al over vier "imposante lantaarns" van 8 meter hoog. Het lijkt erop dat de kikkers zelf op een verhoging geplaatst worden. Halverwege november moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Op een later moment gaat een nieuwe Aquanura-show in première.